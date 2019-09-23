هزة ارضية بقوة 2،8 تضرب أطراف الموصل مع الحدود السورية

2019/09/23 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة النبأ للاخبارضربت هزة ارضية، يوم الاثنين، اطراف محافظة الموصل مع الحدود السورية ، حسبما أعلنت وزارة النقل.

وذكرت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في بيان، "حدوث هزة صباح الإثنين في الساعة 06،13،13 بالتوقيت المحلي لمدينة الموصل تبعد 8 كم جنوب الموصل وقد بلغت قوتها 2،8 حسب مقياس رختر ،موضحة ، ان هناك عدة هزات أخرى حدثت بأطراف محافظة الموصل منذ فجر امس في حيز يحوي العديد من الفوارق والاحزمة البنيوية وكذلك شمال غرب الموصل داخل الحدود السورية مع الموصل في الساعة 09،53،35 وقد بلغت قوتها 2،0 حسب المقياس رختر .

واكد البيان، ان "مازال الوضع تحت المراقبة من قبل قسم الرصد الزلزالي في الهيئة العامة ولم ترد لنا اي انباء عن حصول أضرار".



منوهة "نهيب بالمواطنيين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية".

يذكر ان العراق تأثر مؤخرا بعدد من الهزات الارضية خصوصا في الجانب الشرقي منه على طول الحدود الشرقية مع الصفيحة العربية.



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