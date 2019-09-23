القبض على متهم مطلوب بـ”الدكة العشائرية” شمالي بغداد

2019/09/23 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

وزارة الداخلية، الاثنين، القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة 4/ إرهاب (دكة

عشائرية، بإحدى مناطق المحافظة.

وذكر

الناطق باسم الوزارة، اللواء سعد معن في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، ان “مفارز استخبارات حماية المنشآت والشخصيات العاملة ضمن وكالة

الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على أحد المتهمين شمالي العاصمة بغداد

مطلوب وفق أحكام المادة 4 /2 ارهاب (دكة عشائرية)”.

وأشار

الى ان “عملية القبض تمت من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير

المصادر، وقد أحيل المتهم للقضاء لاكمال أوراقه التحقيقية”.

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