ظريف: يمكن التوصل لاتفاق أفضل مع أمريكا شريطة الاحترام‎

2019/09/23 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم

الإثنين، أنه يمكن التوصل إلى اتفاق أفضل مع الولايات المتحدة ”شريطة أن تتحدث

واشنطن مع طهران باحترام وتنهي الإدمان على العقوبات“.

وقال ظريف في حديث لإذاعة أمريكا الوطنية، إن ”على

الإدارة الأمريكية أن تخرج من بعض الأوهام كقدرتها على إلقاء الهزيمة بإيران من

خلال فرض الضغوط عليها“.

وأضاف بقوله: ”أستطيع أن أؤكد لكم أن الولايات المتحدة

لن تتمكن من تركيعنا وإذا تحدثت معنا باحترام يمكن التوصل إلى اتفاق أفضل معها“،

مبينًا أن ”الطريق الوحيد أمام أوروبا للتعامل مع إيران هوعصيان أوامر أمريكا“،

مشيرًا إلى أن ”لأوروبيين لم يلتزموا بأي من تعهداتهم النووية“.

ومن المقرر عقد اجتماع لأربعة وزراء خارجية من الأعضاء

الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإضافة إلى ألمانيا والممثل

السامي للاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء المقبل، لبحث مستقبل الاتفاق النووي في ظل

غياب الولايات المتحدة التي انسحبت من هذه الصفقة في مايو العام الماضي.

وتطالب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإبرام اتفاق

موسع مع إيران يشمل الصواريخ الباليستية بالإضافة إلى الاتفاق النووي، حيث تعتبر

واشنطن الاتفاق الذي أبرمه الرئيس السابق باراك أوباما بأنه ”سيىء للغاية“.

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