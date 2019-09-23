التربية الكوردستانية تحدد مهلة سفر المعلمين والمدرسين

2019/09/23 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية في اقليم كوردستان، منع سفر المعلمين والمدرسين الى الخارج البلاد خلال السنة الدراسية.

وبحسب كاتب صادر عن المديرية العامة لتربية حلبجة، فان المعلمين والمدرسين لهم الحق بالسحفر خلال مدة تبدأ في الاول من تموز وتنتهي في 30 من آب من كل عام.

وبحسب الكتاب، فان المعلمين والمدرسين، بامكانهم اخذ اجازة اعتيادية ابتداء من الاول من ايلول وحتى الثالث من حزيران، داخل اقليم كوردستان، وبحسب التعليمات، وليس السفر خارج البلاد.

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