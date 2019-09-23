2019/09/23 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد مرقد الامام الحسين عليه السلام اليوم الاثنين انطلاق فعاليات مهرجان تراتيل سجادية الدولي السادس وذلك بمشاركة شخصيات دينية واجتماعية واكاديمية من (14) دولة عربية واجنبية. وقال السيد علاء الموسوي رئيس ديوان الوقف الشيعي في كلمته ان للامام السجاد عليه السلام تراث اخلاقي وعقائدي وفكري يتصل بالمعرفة الالهية، مبينا ان هذا التراث غير محتكر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق فعاليات مهرجان تراتيل سجادية الدولي السادس في مرقد الامام الحسين “ع” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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