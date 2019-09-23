قراءة ستة مشاريع قوانين في جلسة البرلمان غدا الثلاثاء

2019/09/23 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس النواب عن قراءة ستة مشاريع قوانين في جلسته غدا الثلاثاء.وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان” ان جدول الأعمال لجلسة البرلمان غدا يتضمن عرض تقرير لجنة الأمن والدفاع المتعلق بالحوادث الامنية بالإضافة الى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن الضرر الذي تعرض له اهالي القرى الواقعة شمال ناحية ربيعة”.كما تضمن جدول الاعمال، القراءة الثانية لمشروع […]

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