ملا طلال: هيأة التصنيع الحربي ستكون لها ايجابيات اقتصاية وعسكرية

2019/09/23 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر عضو مجلس النواب عن كتلة الحكمة النيابية، النائب محمود ملا طلال التصويت على مشروع قانون هيأة التصنيع الحربي امراً في غاية الاهمية لما له من مردودات ايجابية على المنظومة الامنية.وقال في بيان صحفي اليوم” على الرغم من تأخر خطوة اقرار ذلك المشروع الا اننا نستبشر خيراً من اقراره ولابد من المضي قدماً من […]

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