وزارة الاثار: انتهاء معرض توت عنخ آمون بباريس مسجلا رقما قياسيا جديدا في تاريخ تنظيم المعارض في فرنسا

2019/09/23 | 21:32

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

أغلق مساء أمس الأحد معرض “توت عنخ آمون: كنوز الفرعون الذهبي” أبوابه أمام الجمهور، و ذلك بالعاصمة الفرنسية باريس، محطما الرقم القياسي في تاريخ تنظيم المعارض الثقافية في فرنسا حيث زاره 1,423,170 زائر خلال الستة اشهر الماضية منذ ان افتتحه الدكتور خالد العناني وزير الاثار في 23 مارس 2019 بقاعة جراند هال دو لا ڤيليت.

وأوضح د.



العناني وزير الاثار انه في عام 1967 حين استضافته فرنسا لأول مرة، جذب معرض الملك توت عنخ آمون 1,240,975 زائر، واليوم و بعد 52 عاما استطاع معرض الملك الشاب، في رحلته الثانية الي باريس، من جذب اكثر من 1,4 مليون زائر، مما يشير الي مدي شغف الشعب الفرنسي وزائري فرنسا بالحضارة المصرية القديمة، مضيفا الي انه علي الرغم من نجاح هذين المعرضين الا انهما سمحوا للشعب الفرنسي وشعوب العالم بمشاهدة جزء صغير و بسيط من كنوز الملك الذهبي و حضارة مصر العريقة.وأكد وزير الاثار علي ان هذا المعرض هو دعوة لجذب و تشجيع ملايين الزائرين الشغوفين بمصر و حضارتها العظيمة و الفريدة بالسفر اليها لاكتشاف آلاف القطع من كنوز الملك الذهبي و زيارة و الاستمتاع بمشاهدة العديد من المناطق الاثرية و المتاحف المتميزة بأنحاء مصر.جدير بالذكر ان معرض “توت عنخ آمون: كنوز الفرعون الذهبي” يضم 150 قطعة أثرية من مقتنيات الملك الشاب من بينها عدد من تماثيل الاوشابتي المذهب والصناديق الخشبية و الأواني الكانوبية و تمثال الكا الخشبي المذهب وأواني من الألباستر.

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