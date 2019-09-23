محمد محمود عمر - أصحى يا حمدوك .. الثورة قطيعة مع الماضي

2019/09/23 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_محمود_عمر صرح رئيس مجلس الوزراء السوداني للفترة الانتقالية بعد بضعة أيام من توليه قيادة السلطة التنفيذية للفترة الانتقالية بأن الدولة السودانية تحتاج لحوالي ثمان مليارات دولار خلال العامين المقبلين لتغطية الوارادات وإعادة تأهيل الاقتصاد السوداني، وأضاف أن البنك المركزي يحتاج لملياري دولار كاحتياطي من النقد يساعد على إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه السوداني.الغريب في الأمر أن الدكتور حمدوك لم يفصح عن طبيعة الدرا......

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