2019/09/23 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادي الشرطة يفوز على الكويت الكويتي 2-0 ويتأهل الى الدور الـ16 من بطولة الاندية العربية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/23 | 21:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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