2019/09/23 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الاثنين، اطلاق منحة 1.5 مليون دينار الوجبة الثانية للعوائل العائدة من النزوح.وقالت الوزارة في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن “الوزارة اطلقت منحة المليون والنصف دينار الوجبة الثانية للعوائل العائدة من النزوح الطارئ التي تشمل 8 آلاف عائلة”.واضافت الوزارة، أنه “يمكن استلامها من اليوم عن طريق البطاقة الذكية”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الهجرة تعلن انطلاق منحة 1.5 مليون دينار الوجبة الثانية للعوائل العائدة من النزوح وكالة صدى الاعلام للانباء.

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