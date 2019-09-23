وزير الثقافة يؤكد لنظيرته الإماراتية ضرورة بدء العمل في صيانة جامع النوري ومنارة الحدباء

2019/09/23 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور عبد الأمير الحمداني، اليوم الاثنين مع وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في دولة الإمارات نورة الكعبي، العلاقات الثقافية المشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي.ذكر بيان للوزارة انه تم مناقشة توظيف الثقافة في مواجهة التطرف والإرهاب والغلو كونها تشيد جسراً بين الشعوب وتقيم منصة لتأمين وتحصينات المجتمعات فكرياً وثقافيا.وكما تمت […]

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