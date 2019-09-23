2019/09/23 | 21:43

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الجبهة التركمانية تكذب امن أربيل..



هذا ما حصل!

طالبت الجبهة التركمانية، اليوم الاثنين، الجهات الأمنية في أربيل

بالعثور على الجناة وتقديمهم الى المحاكم.وذكر اعلام الجبهة في بيان، انه" اقتحم لسلة الامس في تمام الساعة

الواحدة والنصف مجموعة مسلحة مجهولة الهوية يبلغ عددهم خمسة اشخاص مقر

فرع أربيل للجبهة التركمانية، وقاموا بالاعتداء على افراد حماية

الجبهة وهم عزل من السلاح".وأضاف" في الوقت الذي ندين وبشدة عذا الاعتداء الجبان نطالب الجهات

الأمنية في أربيل ان يعثروا على الجناة بسرعة وتقديمهم للمحاكم

المختصة لينالوا جزاءهم العال، وان لا تتكرر هذه الاعمال التي تسيء

الى سمعة وامن الإقليم مستقبلا".وكانت المواقع الإخبارية قد نقلت عن مصدر امني القول، ان 6 مسلحين

هاجموا مقر الجبهة التركمانية وسط اربيل وكانوا يرتدوا زيا مدنيا

بينما كان احدهم يرتدي زيا عسكريا، وقد اشتبكوا مع عناصر حماية المقر،

مما ادى الى اصابتهم وهم أربعة عناصر.فيما نفى مسؤول امني في اربيل حدوث تبادل لإطلاق النار كما تروج له

بعض وسائل الاعلام ووقوع إصابات، واوضح ان ما حدث قرب مقر الجبهة

التركمانية في اربيل هو خلاف شخصي ومشاجرة بين سائق تكسي واحد افراد

حماية مقر الجبهة ما استدعى تدخل الشرطة المحلية.

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