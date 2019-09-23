2019/09/23 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عدنان الاسدي، اليوم الاثنين، ان قرار رئيس الوزراء بالسيطرة على الجو كان جيدا جدا، مشيراً الى ان

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