2019/09/23 | 21:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- خاص
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاسدي لـ"العهد": الامريكان وعدوا العراق بمنظومتهم الرادارية مقابل بقاء 20% من قواتهم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عدنان الاسدي، اليوم الاثنين، ان قرار رئيس الوزراء بالسيطرة على الجو كان جيدا جدا، مشيراً الى ان
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاسدي لـ"العهد": الامريكان وعدوا العراق بمنظومتهم الرادارية مقابل بقاء 20% من قواتهم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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