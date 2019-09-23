الخفاجي لـ

2019/09/23 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص

اكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع تحسين الخفاجي ، اليوم الاثنين، ان التحقيق جاري لتحديد الجهة التي ضربت المواقع العراقية، مبيناً ان وزير

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