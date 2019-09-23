ضبط شحنة بسكت محشى أنتحل صفة نساتل تسببت هدرا للمال العام

2019/09/23 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة النبأ للأخباركشفت هيئة المنافذ الحدودية، يوم الاثنين، عن تلاعب في وصف شحنة "نساتل" تسببت هدرآ بالمال العام، للتهرب من الرسوم الكمركية.

وذكر بيان للهيئة، تلقت وكالة النبا للأخبار نسخة منه، ان "الهيئة تمكنت في منفذ طريبيل الحدودي من ضبط عجلة محملة بمادة (النستلة) تم التلاعب في وصف البضاعة مما تسببت هدرآ بالمال العام".

واوضح البيان، "اذ تم ضبط العجلة عند بوابة الخروج عند سيطرة البحث والتحري بعد إكمال المعاملة الكمركية داخل المنفذ، بعد التدقيق والكشف تبين أن ما تم ترسيمه بسكت محشى ولكن في الواقع أن البضاعة كانت نستلة وبوزن إجمالي (19400كغم) وان مبلغ الترسيم الذي دفع لكل كيلوغرام بالعملة الأمريكية (6سنت) والمفروض دفع الرسوم الحقيقية والتي تبلغ (1.52دولار) مما يعد تزويرا وتلاعبا في وصف البضاعة وقيمة الرسوم المدفوعة".

واضاف، "تم إحالة المخالفة إلى مركز شرطة طريبيل وفق محضر أصولي لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المستورد ولجنة الكشف الكمركي".



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