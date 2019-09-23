2019/09/23 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زفت وزارة العدل خبراً ساراً الى موظفي الاجور اليومية في الوزارة حيث عممت قرار مجلس الوزراء رقم ٣١٥ علئ كافة فروعها والعمل على تحويل الاجور الى عقود.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العدل تزف خبراً ساراً الى موظفي الاجور اليومية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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