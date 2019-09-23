الهجرة تعلن منحة 1.5 مليون دينار الوجبة الثانية للعوائل العائدة من النزوح

2019/09/23 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الاثنين، اطلاق منحة 1.5 مليون

دينار الوجبة الثانية للعوائل العائدة من النزوح.

وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، إن “الوزارة اطلقت منحة المليون والنصف دينار الوجبة الثانية للعوائل

العائدة من النزوح الطارئ التي تشمل 8 آلاف عائلة”.

واضافت الوزارة، أنه “يمكن استلامها من اليوم عن

طريق البطاقة الذكية”

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