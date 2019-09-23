القبض على متهم بـ( الدكة العشائرية) في بغداد

2019/09/23 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على متهم بـ"الدكة العشائرية" شمالي العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقته "الغد برس"، إن "مفارز استخبارات حماية المنشآت والشخصيات العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على أحد المتهمين شمالي العاصمة بغداد مطلوب وفق أحكام المادة 4 /2 ارهاب (دكة عشائرية)".

وأضاف، أن "عملية القبض تمت من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير المصادر، وقد أحيل المتهم للقضاء لإكمال أوراقة التحقيقية".

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