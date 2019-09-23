مقتل جنديين تركيين داخل العراق وأنقرة تتهم حزب العمال

2019/09/23 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لقي جنديان من الجيش التركي مصرعهما في انفجار عبوة ناسفة على طريق في كوردستان العراق.

ونقلت وكالة "الأناضول"، عن وزارة الدفاع التركية قولها إن حزب العمال الكوردستاني "بي كا كا" يقف خلف الحادث، حسب قولها.

وأضافت الوزارة التركية في بيان، نشر يوم الاثنين، أن "العبوة انفجرت أثناء مرور قافلة إمدادات عسكرية تابعة للجيش التركي".

وشددت الوزارة على أنها ستواصل عملياتها العسكرية ضد مسلحي حزب العمال في كوردستان العراق.

وتشن تركيا غارات مستمرة منذ سنوات على اقليم كوردستان العراق، بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني.

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