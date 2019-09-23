عادل عبد المهدي:زيارتنا الى الصين تمثل انطلاقة جديدة للعراق

2019/09/23 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي خلال لقائه رئيس جمهورية الصين الشعبية السيد شي جين بينغ ، في بكين اليوم ، ان الصين ركن اساسي في النظام العالمي وتوازنه والشعب العراقي يقدر كثيرا التجربة الصينية ونشعر بإمتنان للدعم الذي تقدمه الصين في الوقوف معنا ضد الارهاب وفي إعمار العراق ، واضاف : ان

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