اصابة شخصين باطلاق نار في السليمانية

2019/09/23 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قام عدد من الاشخاص باطلاق النار على سيارة امام المخيم الجديد لجامعة السليمانية، اليوم الاثنين، ما أسفر عن اصابة شخص وابنه بجروح.

وقال المتحدث باسم شرطة السليمانية سركوت احمد، لوسائل اعلام كوردية محلية، ان الاشخاص الذين اطلقوا النار على الاب وابنه كانت لهم خلافات اجتماعية سابقة معهما، مشيرا الى ان الجانبين التقيا امام المخيم الجديد لجامعة السليمانية وقام الجناة باطلاق النار على السيارة وتسببا باصابة الاب وابنه.

وبحسب تصريح احمد فان عدد الاطلاقات في الحادثة كانت ثلاث اطلاقات فقط اصابت احداها رأس الابن واخرى اصابت ظهر الوالد.

واضاف احمد ان الشرطة قامت بفتح ملف للتحقيق في الحادث وأصدرت اوامر بالقاء القبض على مطلقي النار.

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