2019/09/23 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محرم، شهر الحزن في العراق ففيه تستذكر مصيبة اهل بيت النبي عليهم السلام وترفع الرايات السود التي توشح الشوارع والبيوت، الا ان الثالث والعشرين منه لطالما نكأ جرحا أدمى القلوب لذاته وللأحداث التي تعاقبت بعده، ففي هذا اليوم من عام (١٤٢٧ هـ / ٢٠٠٦ م) اقدمت زمرة التنظيمات الارهابية المجرمة على تفجير مرقد الإمامين العسكريين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في الذكرى ١٣ للفاجعة..



سامراء تلفظ المخططات الطائفية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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