الحلبوسي يدعو الى ان يسعى الجميع إلى السلام والتهدئة وإبعاد شبح الحرب عن المنطقة

2019/09/23 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، مع عدد من النواب الحفل الذي أقامته السفارة السعودية في بغداد بمناسبة العيد الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية.

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