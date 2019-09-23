الشرطة يحقق فوزا ثمينا على ضيفه الكويت ويتأهل لدور 16 من بطولة الاندية العربية

2019/09/23 | 22:08

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( المستقلة )/علي النصر الله /..



حقق فريق نادي الشرطة العراقي فوزا مستحقا على نظيره الكويتي بهدفين دون رد،في المباراة التي جرت ،مساء الاثنين، على ملعب كربلاء الدولي ضمن منافسات بطولة محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

الفوز الشرطاوي المستحق جاء بأقدام المحترف الكونغولي مابكو جونيور الذي شارك في الشوط الثاني من المباراة ، وسجل هدفين ، ليقلب الفريق العراقي تأخره في مباراة الذهاب (1-3) الى فوز في الدقيقة الاخيرة من المباراة لينتقل بذلك الى دور الـ16 من البطولة مستفيدا من الهدف الذي سجله في ملعب الخصم بعد التعادل (3-3) بنتيجة المبارتين.

وقدم لاعبو الشرطة اداء جميلا سيطروا من خلاله على مجرى المباراة .



ولكن رغم السيطرة المطلقة لفريق نادي الشرطة الا ان اللاعبين لم ينجحوا في استغلال الفرص المتاحة وتحويلها الى اهداف، مع تألق حارس مرمى الكويت، الذي انقذ العديد من الاهداف المحققة.

وفي الشوط الثاني اشرك مدرب فريق الشرقة المحترف الكونغولي مابكو جونيور الذي استطاع استغلال فرصتين امام المرمى ليسجل هدفي فريقه في الدقيقتين 79 و95 ويهدي الشرطة فوزا مهما وضعه في الدور المقبل “.

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