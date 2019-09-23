عبد المهدي: زيارتنا الى الصين تمثل انطلاقة جديدة للعراق

2019/09/23 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، زيارة الوفد الحكومي إلى الصين بأنها تمثل انطلاقة جديدة للعراق.

ونقل بيان لمكتب عبد المهدي تلقت السومرية نيوز نسخة منه، عن رئيس الوزراء قوله خلال لقاءه رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، في بكين، إن "الصين ركن اساسي في النظام العالمي وتوازنه والشعب العراقي يقدر كثيرا التجربة الصينية ونشعر بإمتنان للدعم الذي تقدمه الصين في الوقوف معنا ضد الارهاب وفي إعمار العراق".

واضاف أن "زيارتنا بهذا الوفد الكبير تمثل انطلاقة جديدة للعراق في جميع المجالات الاقتصادية والأمنية، ونريد ان تكون الصين شريكا في تطوير البنى التحتية للعراق"، مشيراً الى" فكرة إيجاد الإئتمان الإطاري لتمويل المشاريع الكبرى للبنى التحتية من وارداتنا النفطية المصدرة الى الصين والتي تبلغ نحو مليون برميل يومياً، وتوجه الحكومة لتوسيع الاقتصاد العراقي وتنويعه".وأكد عبد المهدي، أن "الشعب العراقي يتطلع الى توقيع الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين البلدين وإسهامها بتطوير الخدمات وإعمار مدنه بعد الحروب والدمار الكبير الذي خلفه العهد الدكتاتوري وماتلاه من ارهاب وتخريب على يد داعش التي هزمها العراقيون بشجاعتهم وتضحياتهم".





من جهته، أوضح الرئيس الصيني شي جين بينغ ان "الصين مهتمة جدا بالعلاقات مع العراق ونحن صديق موثوق وقوة سلمية بناءة، ونعد العراق شريكا استراتيجيا واساسيا في الشرق الأوسط ، وكنا من اوائل الدول التي شاركت في الإعمار والإستثمار في العراق حتى في أخطر الأوضاع الأمنية ووقفت مع العراق في الشدائد"، مبيناً "موقف وتوجهات بلاده الثابتة نحو العراق بأهداف اساسية".واستطرد، "أننا ندعم بثبات جهودكم للحفاظ على سيادة العراق ووحدة شعبه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وندعم دور العراق الإيجابي في المنطقة، كما نقدر دعم العراق للصين في العديد من القضايا ونحرص على التعاون في مختلف الشؤون العالمية، كما ندعم جهود الحكومة العراقية بترسيخ الإستقرار ومكافحة الارهاب وتطهير العراق من فلول عصابة داعش، ووصفها بالآفة التي يجب ان لاتنتشر، ونحرص ايضا على التعاون العسكري والأمني وقد اسهمنا بتسليح وتجهيز القوات العراقية وتطوير الصناعات الحربية".وتابع الرئيس الصيني، "ندعم إعادة إعمار العراق، ونقدر الدعوات المشجعة للشركات الصينية من اجل العمل في العراق، ونعمل على مساعدتكم في الصناعات والحقول النفطية الجديدة ودعم الاستثمار الصيني في المجالات والاتصالات وبناء المدن والموانئ والسكك الحديد وشبكة الاتصالات من الجيل الخامس".

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