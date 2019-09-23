الحلبوسي يؤكد أن العلاقة بين العراق والمملكة العربية السعودية شهدت خلال السنوات القليلة الماضية تطورًا غير مسبوق في مختلف المجالات

2019/09/23 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن العلاقة بين العراق والمملكة العربية السعودية شهدت خلال السنوات القليلة الماضية تطورًا غير مسبوق في مختلف المجالات.وذكر بيان لمكتبه ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، حضر اليوم الاثنين، مع عدد من النواب الحفل الذي أقامته السفارة السعودية في بغداد بمناسبة العيد الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية.[…]

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