العمليات المشتركة تعلن القبض على ارهابيين اثنين في كركوك

2019/09/23 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ كركوك

اعلن

قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك , عن القاء القبض على

ارهابيين وفق اوامر قبض صادرة من محكمة ناحية العباسي.

وقال

الفريق الركن قوات خاصة سعد حربية, في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه،

إن” مفارز مديرية الأمن الوطني في كركوك

وبعد ورود معلومات عن وجود عناصر من عصابات داعش الارهابية في مخيم

ليلان2 تم خلالها اعتقال ( اح,ح , ا) والمتهم (ع, ن, ا) والصادرة بحقهم مذكرات قبض وفق الماده (1/4

ارهاب) من محكمه تحقيق العباسي”.

وأضاف أن”المتهمين الآن رهن التحقيق.

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