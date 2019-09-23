صحة كركوك تعلن غلق مركزين للتجميل والمساج بسبب مخالفة الشروط الصحية

2019/09/23 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك

أعلنت دائرة صحة كركوك بغلق مركزين للتجميل والمساج بسبب مخالفة الشروط الصحية وسط المدينة”.





وقالت الدائرة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان ” فريق من دائرة صحة كركوك أغلقت مركزين للتجميل والمساج وسط المدينة وذلك خلال حملة واسعة نفذت بالتعاون مع الجهات الأمنية ذات العلاقة شملت تفتيش عدد من مراكز التجميل والمساج وصالونات الحلاقة النسائية”.

وبين المدير العام أن” سبب غلق

المركزين يعود الى عدم التزامهما بالشروط والضوابط الوزارية والصحية وعدم حصول أحد

المركزين على إجازة مزاولة المهنة”.

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