تفاهم عراقي صيني لاستثمار 200 مشروع وانشاء مدن صناعية في خمس محافظات من البلاد

2019/09/23 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 مذكرات تشمل الإسكان والنقل والاتصالات والكهرباء والأمن بغداد ـ الصباح الجديد: أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي امس الاثنين، التوقيع على ثمانية اتفاقات ومذكرات تفاهم في ختام المباحثات بين العراق والصين.وذكر المكتب في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان “الحكومتين العراقية والصينية وقّعتا في بكين امس، ثمانية اتفاقات ومذكرات تفاهم ...

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