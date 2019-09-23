الحكومة أعطت الشرعية بتوسع العشوائيات وعليها إيجاد بدائل للفقراء

2019/09/23 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخدمات النيابية: بغداد ـ الصباح الجديد: حملت لجنة الخدمات النيابية، الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية مسؤولية توسع العشوائيات في عموم محافظات البلاد، فيما طالبت برفع تجاوزات المسؤولين داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.وقالت عضو اللجنة منار عبد المطلب في تصريح له إن “الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية أعطت في الأعوام السابقة الشرعية في التجاوز على المسحات ...

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