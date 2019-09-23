النصر والحكمة تحذران من خطورة استمرار التداعي والتراجع في اداء الحكومة

2019/09/23 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغاداد ـ الصباح الجديد: حذر نواب كتلتي النصر والحكمة من خطورة استمرار التداعي والتراجع باداء الحكومة الذي قد يؤدي الى الانهيار نتيجة الضعف الحكومي الكبير وتولد إلاحباط لدى المواطنين .واكدت الكتلتان في اجتماع مشترك ترأسه رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي حسب بيان للنصر اطلعت الصباح الجديد على نسخة منه ان التيارين ضمن نفس التوجه ...

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