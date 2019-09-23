2019/09/23 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم تقرر تأجيل المؤتمر الفني الخاص ببطولة كاس العراق للدور ٣٢ الى اشعار اخر، والذي من المقرر ان يقام يوم غد الثلاثاء

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