مختصون يدعون الصقور الى عدم الاعتماد على نتيجة الذهاب

2019/09/23 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / حيدر كاظم

دعا معنيون كرويون ممثل كرتنا القوة الجوية الى اللعب بثقة عالية وعدم الاعتماد على نتيجة الذهاب أمام السالمية الكويتي ضمن إياب الدور الـ32 من مسابقة الاندية العربية الابطال (كأس محمد السادس) بكرة القدم، وشددوا في الوقت نفسه على أهمية تقديم مستويات تليق باسم الفريق.

واعرب نجم كرتنا السابق مجبل فرطوس عن ثقته بقدرة الصقور على اجتياز حاجز السالمية والوصول إلى الادوار المتقدمة، منوها بان على لاعبي الصقور اللعب بتركيز عال وان لايعتمدوا على نتيجة الذهاب وان يقدموا مستواهم المعهود بغية حجز بطاقة العبور لدور الـ16.

وأكد اللاعب الدولي السابق مهند محمد علي ان مباراة الجوية أمام السالمية الكويتي اليوم، لا تخلو من الصعوبة كونها ستقام خارج الديار وسيلعب المنافس بمؤازرة جماهيره وهو يأمل بتعويض نتيجة لقاء الذهاب الذي اقيم في ملعب كربلاء الدولي وانتهى جويا بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد.

وأشار الى انه في المقابل الصقور يقدم افضل مستوياته بالموسم الحالي وهو يضم اسماء مميزة بقيادة تدريبية جيدة وبالتالي يمتلك القدرة على اجتياز اختبار اليوم بنجاح.

واوضح علي ان ممثل كرتنا جاهز فنيا وبدنيا وبامكانه تخطي جميع الصعاب وهو يعول على أسماء اثبتت فاعليتها واحقيتها بارتداء قميص الفريق والدفاع عنه محليا وخارجيا سواء من الشباب وأصحاب الخبرة الذين جلهم في صفوف المنتخبات الوطنية.

واضاف ان دور المدرب أيوب اوديشو توظيف اللاعبين بالشكل الصحيح واختيار التشكيل المناسب لخوض المباراة ويفضل اللعب المتوازن بين الهجوم والدفاع مع أخذ الحذر من بداية الشوط الأول، لاسيما انه سيشهد اندفاع السالمية بحثا عن التسجيل وعلى لاعبي الصقور استغلال الفراغات والتعامل ايجابيا مع الضغط الهجومي للفريق المنافس من اجل الخروج بنتيجة إيجابية تؤهل الازرق الى دور الـ 16 من البطولة العربية.

وقال لاعب منتخبنا الوطني سابقا ازهر طاهر : ان الجوية وبعد التغلب في المباراة الأولى اداءً ونتيجةً على السالمية الكويتي اصبح في وضع نفسي وذهني ممتاز ، مبينا ان ارتفاع المستوى التدريجي لمستوى الصقور بدنياً وفنياً بشكل عام نحو الإيجاب فضلاً عن القراءة المستفيضة للمدرب أيوب اوديشو لنقاط القوة والضعف لدى المنافس يعطي الأفضلية في حسم نتيجة لقاء اليوم لصالح العريق مع وجود دكة احتياط مميزة تعطي العديد من الخيارات للجهاز الفني.

واكمل طاهر ان اهم مايميز الجوية وجود عدة عناصر في صفوفه تجيد اللعب بأكثر من مركز ضمن القائمة الأساسية أو في دكة البدلاء وتمنح المرونة التكتيكية في التغيير بالتشكيل والأسلوب المناسب لهذه المباراة، متمنيا التوفيق لكرة الأزرق بالذهاب بعيداً في المسابقة العربية لما يمتلكه الفريق من مقومات النجاح .

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