2019/09/23 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مظفر_النواب أودُّ أزورُ رِثاءاتِ صَمتِكَمِثلَ لُهاث العصافيرِفي الثلجأَترُكُ فوقَ زجاجِ النوافذِوجهَ رجائيوأشياءَ ليست على البالِ تَخطُرُألمَحُ هَمسَكَ مُلتَبِسٌ بالستائرِهَمسُكَ مُلتَبِسٌآهِ هَمسُكَقِنينتانِ مِن الخمرِ لَمسُكَكَنزٌ مِن الكَذِبِ العَذبِأَمسي وأمسُكَأُكذُب.أُكذُبكما تَشتَهيني أُصَدِّقُكأَترُكُ مِقعدي الخَشبيّأمامَكَ يَسمَع......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مظفر النواب - مقعدي الخشبي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#مظفر النواب - مقعدي الخشبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).