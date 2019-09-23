2019/09/23 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل البرازيلي اليسون بيكير على جائزة افضل حارس مرمى في العالم في جوائز الفيفا.وقام بيكير بإهداء الجائزة لطفله الصغير الذي ولد حديثا، وشكر عائلته على دعمه وزملائه في ليفربول، وقال إنه يمثل كل برازيلي في هذه الجائزة، كان لا شيء والآن بات أفضل حارس مرمى في العالم.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليسون بيكير يفوز بجائزة افضل حارس مرمى في العالم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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