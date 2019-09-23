ميسي يحصل على جائزة افضل لاعب في العالم

2019/09/23 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حصل الارجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة على جائزة الفيفا لافضل لاعب في العالم لعام 2019.

وقال ميسي اثناء تسلمه الجائزة: " الجوائز تبقى أمر فردي ولكن المهم هو الأداء الجماعي، سعيد بأن تكون عائلتي معي، أبنائي تياجو وماثيو محبون لكرة القدم ويتابعون جميع اللاعبين ويختلسون النظر لأخذ الصور، وهما خجولان، ابني الثالث من الصعب عليه أن يأتي لذلك بقي في البيت".

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