2019/09/23 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} انطلقت، مساء اليوم الاثنين، أعمال الاجتماع الوزاري التشاوري للمجموعة العربية برئاسة العراق في نيويورك.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمدالصحاف في بيان مقتضب، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، عن" انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري التشاوري للمجموعة العربية برئاسة العراق في نيويورك".انتهى

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