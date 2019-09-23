2019/09/23 | 23:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الثامنة مع احمد الطيب / بين شركتي "منسز وجلبي" .. المليارات تهدر في وزارة النقل !) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: kl5WKdmCgoE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الثامنة مع احمد الطيب / بين شركتي "منسز وجلبي" .. المليارات تهدر في وزارة النقل !) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الثامنة مع احمد الطيب / بين شركتي "منسز وجلبي" .. المليارات تهدر في وزارة النقل !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).