ميسي يتوج بلقب أفضل لاعب في العالم

2019/09/23 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

توج نجم نادي برشلونة الدولي الارجنتيني ليوينل ميسي، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019 في حفل الإتحاد العالمي لكرة القدم "فيفا" الذي أقيم في ميلانو .

وكان النجم الأرجنتيني ليو ميسي يتنافس على هذه الجائزة مع نجم نادي ليفربول الدولي الهولندي فيرجيل فان ديك، ومع نجم فريق يوفنتوس الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو .

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