اختيار البرازيلي اليسون افضل حارس مرمى في العالم

2019/09/23 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

احرز البرازيلي اليسون بيكير حارس مرمى نادي ليفربول الانكليزي لقب افضل حارس مرمى في العام 2019 وذلك في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم لتوزيع جوائز الافضل في العام المقام في ميلانو.

اليسون قاد ليفربول للفوز بلقب دوري ابطال اوروبا لكرة القدم على حساب توتنهام كما فاز بلقب كوبا اميركا مع المنتخب البرازيلي ليتوج موسما مميزا له .

يذكر ان اليسون تفوق في هذه الجائزة على مواطنه ايديرسون حارس مرمى نادي مان سيتي الانكليزي والالماني تير شتيغن حارس مرمى نادي برشلونة الاسباني.

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