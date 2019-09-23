2019/09/23 | 23:16

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المكتب الإعلامي لمحافظ بغداد يوضح ما اثير حول استقالة المحافظ

ابدى المكتب الإعلامي لمحافظ بغداد استغرابه من الأنباء التي تحدثت

عن استقالة محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري.

وجاء في بيان للمكتب ، ان الجزائري في إيفاد رسمي مع رئيس الوزراء

عادل عبد المهدي الى الصين ويتابع أداء عمل المحافظة والدوائر

المرتبطة بها".

و أشار المكتب الاعلامي الى أن "المحافظة تتعامل مع المخاطبات

الرسمية وأنه لم يرد من مجلس المحافظة اي كتاب يتعلق باستضافة أو

استجواب يخص السيد الجزائري".

ولفت البيان إلى أن "ما اثير حول موضوع الاستقالة عارٍ عن

الصحة وافتراءات لا يمكن التعامل معها"، فيما شدد "على ضرورة ابعاد

محافظة بغداد عن الصراعات السياسة كونها مؤسسة حكومية معنية بتقديم

الخدمات الى العاصمة".

واكد البيان على "أهمية أن يمارس الاعلام العراقي دوره برصانة

ومهنية منطلقا من الحرص على استقرار المؤسسات الحكومية وابعادها عن

اجواء الصراعات".

المكتب الاعلامي لمحافظ بغداد

٢٣ / ٩ / ٢٠١٩

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