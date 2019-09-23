ضبط 4 عجلات محملة بالحنطة مخالفة للضوابط في صلاح الدين

2019/09/23 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

اعلنت

وزارة الداخلية، الاثنين، ضبط اربع عجلات محملة بالحنطة مخالفة للضوابط في مدخل

مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين، فيما ضبطت كميات كبيرة من المشروبات الكحولية عند

مدخل سامراء.

وقالت

الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مفارز استخبارات

الجريمة المنظمة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على

أربعة متهمين وضبطت ٤ عجلات نوع تريلة محملة بمادة الحنطة وتقدر ب ١٢٠ طن في مدخل

قضاء تكريت مخالفة للضوابط”.

واضافت

الوزارة، أن “قوة اخرى ضبطت مشروبات كحولية ٢٤٠٠ كارتون كانت مخبأة تحت حمل

من محصول الباذنجان في مدخل قضاء سامراء”، مشيرة الى انه “تم ضبط المواد

بمحضر ضبط اصولي وإحالة المتهمين للقضاء”.

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