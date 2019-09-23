العبادي يبحث مع السفير الأمريكي الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة

2019/09/23 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

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رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، اليوم الاثنين، مع السفير الامريكي في العراق

ماثيو تولر سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال المكتب الاعلامي للعبادي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه إن “العبادي استقبل في مكتبه السفير الامريكي في بغداد ماثيو تولر والوفد المرافق له”.

واضاف

“جرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين

والاوضاع السياسية والامنية في العراق والمنطقة، وتأثيرها على البلد اضافة الى

اعمار العراق بعد الانتصار الذي تحقق على الارهاب”.

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