الاتحاد الدولي:ميسي افضل لاعب في العالم

2019/09/23 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم هجوم فريق برشلونة الإسباني، بجائزة ذا بيست أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

حصول "ليو" على الجائزة

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