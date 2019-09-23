2019/09/23 | 23:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم هجوم فريق برشلونة الإسباني، بجائزة ذا بيست أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.
حصول "ليو" على الجائزة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الدولي:ميسي افضل لاعب في العالم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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