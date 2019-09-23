وزير التخطيط: نعمل على توحيد الجهود الوطنية والدولية نحو توفير ضمان صحي بتغطية شاملة وتمويل مستدام

2019/09/23 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أكد

وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، سعي وزارته لتوحيد الجهود الوطنية والدولية نحو

توفير ضمان صحي بتغطية شاملة وتمويل مستدام”.

وذكر

بيان لمكتب الدليمي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن الأخير شارك ، اليوم

الإثنين، في اجتماع رفيع المستوى في نيويورك حول الرعاية الصحية الشاملة، على هامش

مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 74، بحضور وزير الصحة

والخدمات الإنسانية الأمريكي السيد “أليكس عازار” وعدد من الوزراء من

دول العالم.

واعلن

الدليمي خلال الاجتماع عن مساعي الوزارة في توحيد الجهود الوطنية والدولية نحو

توفير ضمان صحي بتغطية شاملة وتمويل مستدام، مبيناً بذلك المساعي الحكومية في

تطوير خدمات الطوارئ وتحسين خدمات الاسعاف الفوري، وتحسين جودة الرعاية الصحية

والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وخفض نسبة الوفيات والمراضة، وتوفير الأدوية

والمستلزمات الطبية من مناشيء رصينة وضمان استدامتها مع التركيز على الأدوية السرطانية

والمنقذة للحياة.

من جهته طالب وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي جميع الدول الأعضاء خلال قراءته للبيان المشترك عقب الاجتماع، بتوحيد الجهود الساعية لتوفير رعاية صحية شاملة للجميع، وتحقيق أمن الأسرة ورفاهيتها، وزيادة الوعي الصحي حول الممارسات الصحية الصحيحة والممارسات الصحية الخاطئة.

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