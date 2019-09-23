السيد عمار الحكيم يبين للمالكي ملف استجواب وزراء عليهم شبهات فساد او تاريخ غير مشرف{موسع}

2019/09/23 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" جرى خلال اللقاء مناقشة ملفات الوضع السياسي الداخلي والاقليمي والاستحقاقات القادمة وتقديم الخدمات وتوفير فرص العمل، فضلا عن استعراض التحديات على المستوى الدولي والمرجو من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة".وبين السيد عمار الحكيم خلال اللقاء" طبيعة المعارضة وخطواتها في تشكيل جبهة المعارضة وحكومة الظل وملف الاستجوابات لبعض الوزراء ممن عليهم شبهات فساد او ضعف ادارة او تاريخ غير مشرف، فيما ناقشنا تنسيق المواقف بما يتعلق بالقوانين المعطلة التي تحتاج من مجلس النواب الى دور تشريعي اكبر في إقرارها".ودعا الى" حوار يجنب المنطقة ويلات الاشتباك"، محذراً من" التصعيد غير المبرر في التعامل مع الملفات الحساسة"، مجددا الدعوة" لطاولة حوار اقليمي لحل الإشكاليات".وأشار السيد عمار الحكيم الى" خطوات اكثر عملية بما يتعلق بالجانب الاقتصادي وتوفير فرص العمل وحمّلنا الحكومة مسؤولية معالجة ازمة البطالة عبر خطط سريعة ومتوسطة وبعيدة المدى فضلا عن ملف الخدمات وجدولتها حسب الأولويات".انتهى

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