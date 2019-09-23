2019/09/23 | 23:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، سماع دوي انفجار ثاني، واطلاق صافرات الانذار في المنطقة الخضراء.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "صافرات الانذار التي تنبه بوجود خطر وتلزم القاطنين في المنطقة الخضراء اللجوء الى الملاجيء"، مضيفا انه "تم سماع دوي انفجار ثاني".

يشار الى حدوث انفجار، في وقت سابق في شارع السعدون وسط بغداد

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