مطبعة الكفيل تنتهي من طباعة أكثر من 8 ملايين كتاب لمناهج التربية

2019/09/23 | 23:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مطبعة الكفيل التابعة للعتبة العباسية، اليوم الاثنين، الانتهاء من طباعة أكثر من ثمانية ملايين كتاب لمناهج التربية. وذكرت في بيان، انه "تم الانتهاء من طباعة أكثر من ثمانية ملايين كتاب بـ(22) عنواناً من مناهج وزارة التربية بجودةٍ فائقة وزمنٍ وكلفةٍ أقلّ من مثيلاتها في الخارج".

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