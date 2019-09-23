2019/09/23 | 23:47

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عبوة صوتية تستهدف احدى الملاهي الليلية وسط بغداد !

الاثنين

23

أيلول

2019 :

11:23 pm

84

افادت وسائل اعلام نقلا عن مصدر امني عن اقدام مسلحون مجهولون على

تفجير عبوة صوتية على احدى النوادي الليلية في منطقة السعدون وسط

بغداد

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